Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 33-го тура АПЛ Астон Вилла дома сыграла вничью с Вест Бромвичем (2:2).

На голы Эль-Гази на девятой минуте матча и Дэвиса в конце игры, ВБА ответил двумя точными выстрелами от Перейры с пенальти и Дианье.

Астон Вилла — Вест Бромвич 2:2

Голы: Эль-Гази, 9, Дэвис, 90+2 — Перейра, 23, Дианье, 47

Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Аль-Мухаммади, Дуглас Луис (Рэмзи, 78), Баркли (Дэвис, 82), Эль-Гази, Макгинн, Траоре (Уэсли, 90), Уоткинс.

Вест Бромвич: Джонстон, Таунсенд, Бартли, Ферлонг, Мэйтленд-Найлз (О`Ши, 86), Робинсон (Филлипс, 67), Йокушлу, Матеус Перейра, Галлахер, Аджайи, Диань.

Предупреждения: Галлахер, Йокушлу.