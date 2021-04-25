Завершился матч чемпионата Англии.
Getty Images
25 апреля 2021, 22:55
В рамках 33-го тура АПЛ Астон Вилла дома сыграла вничью с Вест Бромвичем (2:2).
На голы Эль-Гази на девятой минуте матча и Дэвиса в конце игры, ВБА ответил двумя точными выстрелами от Перейры с пенальти и Дианье.
Астон Вилла — Вест Бромвич 2:2
Голы: Эль-Гази, 9, Дэвис, 90+2 — Перейра, 23, Дианье, 47
Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Аль-Мухаммади, Дуглас Луис (Рэмзи, 78), Баркли (Дэвис, 82), Эль-Гази, Макгинн, Траоре (Уэсли, 90), Уоткинс.
Вест Бромвич: Джонстон, Таунсенд, Бартли, Ферлонг, Мэйтленд-Найлз (О`Ши, 86), Робинсон (Филлипс, 67), Йокушлу, Матеус Перейра, Галлахер, Аджайи, Диань.
Предупреждения: Галлахер, Йокушлу.