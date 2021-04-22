Англия

Украинец поделился мыслями о поединке английского чемпионата.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в выездном матче 32-го тура английской Премьер-лиги с Астон Виллой.

Украинец вышел на поле в стартовом составе "горожан" и провёл всю игру.

"Тяжёлые три очка на выезде. Теперь сосредоточимся на воскресенье", — написал Зинченко в своем Instagram.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с Астон Виллой.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Астон Вилла — Манчестер Сити (1:2).