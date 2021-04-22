Англия

Украинец провел на поле весь матч.

В рамках 32-го утра английской Премьер-лиги Астон Вилла дома уступила Манчестер Сити со счетом 1:2.

Авторитетное издание WhoScored оценило действие футболистов за данный поединок.

Лучшим футболистом матча стал Бернарду Силва с оценкой 8,2. На его счету два голевых паса.

Что касается украинца Александра Зинченко, то его балл за матч составил 6,6. Это лучшая оценка среди защитников Манчестер Сити.

Что касается футболистов команды хозяев, то лучшим за игру стал хавбеки Джон Макгинн с оценкой 6,9.

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