Англия

"Шпоры" нацелились на немецкого специалиста.

Тоттенхэм определился с главной целью на пост наставника клуба, об этом в своем Twitter сообщает Николо Скира.

По информации журналиста, первым претендентом на пост главного тренера "шпор" является наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн, но отмечается, что осуществить этот переход будет довольно непросто.

Также сообщается, что в шорт-лист лондонского клуба входят Марселино (Атлетик) Брендан Роджерс (Лестер) и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

На сегодняшний день обязанности главного тренера лондонского клуба исполняет 29-летний Райан Мейсон.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария начала переговоры с РБ Лейпциг относительно Нагельсманна.