Англия

Причина достаточно очевидна — участие в Суперлиге.

Один только факт участия в новосозданном клубном турнире — Суперлига Европы — стал причиной серьезных репутационных потерь для всех клубов-основателей данного состязания.

Так, несмотря на достаточно скорый отказ от идеи принимать участие в развитии проекта, каждый из шести английских представителей подвергся жесткой критики со стороны фанатской общественности своих клубов.

В частности, представители организации The Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THFC) призвали руководство "шпор" в лице Даниэля Леви и его ближайшего окружения, покинуть занимаемые должности во главе клуба.

В ходе специального голосования по данному вопросу, которое состоялось вечером в пятницу, 23 апреля, 90% членов организации поддержали заявление о том, что совет директоров должен немедленно уйти в отставку.

Позднее, THFC выступил с обращением в адрес руководства команды: "Последствия их решения попытаться создать эту сепаратистскую лигу теперь могут привести к существенным наказаниям в адрес шпор — вычету очков, отстранению от соревнований, финансовым штрафам и другим санкциям.

Они подписались на этот план, зная, что они рискуют всем этим, и зная, что они рискуют оставить своих игроков без международных соревнований.

Правление клуба обязано всегда действовать в интересах команды и фонда. Нынешнее правление подобным явно не было намерено заниматься. Фактически, его действия по-прежнему могут привести к результатам, которые не будут в интересах клуба.

Мы думаем, что их отношения с нами непоправимо разорваны. И мы считаем, что их дальнейшее присутствие чревато применением карательных мер против клуба.

После того, как Тоттенхэм вышел из Суперлиги Европы, председатель Даниэль Леви сказал, что сожалеет о беспокойстве и расстройстве, вызванном этим спорным предложением.

Действия нынешнего совета опозорили и унизили клуб. Это печальный день для нашего великого клуба, но это также и переломный момент в истории команды. Мы можем показать, что нашими клубами можно управлять только с согласия болельщиков", — гласит официальная позиция небезразличных фанатов Тоттенхэма.

Напомним, что уже в скором времени "шпоры" примут участие в финальном поединке за Кубок английской лиги против Манчестер Сити. Их матч состоится 25 апреля, начало в 18:30 по киевскому времени.