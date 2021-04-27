Англия

Тоттенхэму придется рассмотреть другие варианты.

Тоттенхэм после увольнения Жозе Моуриньо находится в поисках нового главного тренера к следующему сезону.

Одним из претендентов на должность в стане "шпоры" является нынешний тренер Лестепа Брендан Роджерс.

Однако как сообщает Sky Sports, североирландский специалист не заинтересован в трудоустройстве в лондонском клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что в шорт-лист лондонского клуба входят Марселино, Брендан Роджерс и Роберто Мартинес.