Англия

"Шпоры" продолжают искать замену португальцу Жозе Моуриньо.

Лондонский Тоттенхэм продолжает поиски нового главного тренера команды после отставки Жозе Моуриньо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, руководство лондонского клуба в ближайшее время намерено провести встречу с главным тренером Аякса Эриком тен Хагом.

Также отмечается, что 51-летний голландец не против сменить место работы предстоящим летом, но пока еще ничего не решено.

В настоящее время Тоттенхэм набрал 53 очка и после 33 туров занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Команду до конца сезона возглавил бывший игрок "шпор" Райан Мэйсон.

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