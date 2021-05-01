Руководство клуба довольно работой 65-летнего аргентинца.
Марсело Бьелса, Getty Images
01 мая 2021, 16:42
Лидс хочет продлить контракт со своим главным тренером Марсело Бьелсой, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, новое соглашение с 65-летним аргентинским специалистом будет рассчитано до конца следующего сезона. Его нынешний контракт заканчивается в июне этого года.
Также отмечается, что руководство клуба хочет оформить новую сделку до завершения сезона в АПЛ.
После 33 туров Лидс набрал 47 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на шесть баллов.
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