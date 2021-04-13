Англия

Бразилец поделился мыслями о наставнике своей команды.

Полузащитник Лидса Рафинья высоко отозвался о главном тренере клуба Марсело Бьелсе.

"С Бьелсой здорово работать. Он всегда старается сделать все лучше и повысить стандарты всего и всех. И единственный способ сделать это – через тяжелую работу.

Бьелса – требовательный тренер, но это нормально для лучших профессионалов. Важно упомянуть и его человеческую сторону: он заботится обо всех и пытается понять, как он может помочь каждому человеку стать лучше.

В большом составе некоторые парни не всегда получают столько игрового времени, сколько бы им хотелось. И в такой ситуации довольно легко почувствовать подавленность. Но Бьелса разговаривает с ними, объясняет причины и сохраняет мотивацию для каждого.

Некоторые не ценят важность этого, но я ценю. Иногда игрокам нужно внимание и поддержка от их лидера. В футболе тренер часто становится для игроков отцом – хочет от них лучшего, но и заботится о них.

Это не холодные отношения, и это определенно относится к Бьелсе. С ним легко работать, – сказал бразилец.

Напомним, что Лидс приобрел Рафинью в октябре 2020-го года.

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