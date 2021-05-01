Англия

Команда Грэма Поттера обезопасила себя от зоны вылета в АПЛ.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле разобрался с Лидсом, отправив в ворота гостей два безответных мяча.

Уже на 14-й минуте команда Грэма Поттера вышла вперед после того, как Паскаль Гросс реализовал пенальти. Затем на 79-й минуте Данни Уэлбек удвоил преимущество хозяев.

После 34 игр у Брайтона 37 очков и 14-е место в турнирной таблице АПЛ, а у Лидса 47 баллов и девятая строчка.

Брайтон — Лидс 2:0

Голы: Гросс, 14 (с пенальти), Уэлбек, 79

Брайтон: Санчес — Уайт, Данк, Уэбстер — Берн, Биссума (Макаллистер, 90+2), Гросс, Велтман — Троссард (Джаханбахш, 81) — Уэлбек (Модер, 90), Мопе

Лидс: Меслие — Алиоски (Поведа, 46), Кох, Льоренте (Эрнандес, 80), Эйлинг — Стрюйк — Харрисон, Робертс, Клих, Даллас — Бэмфорд (Родриго, 59)

Предупреждения: Гросс — Эйлинг