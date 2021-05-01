Англия

Подопечные Даниэля Фарке оформили чемпионство за тур до окончания сезона в Чемпионшипе.

Сегодня, 1 мая, прошел поединок 45-го тура Чемпионшипа, в котором Норвич одержал разгромную победу над Редингом со счетом 4:1.

Счет в матче открыли гости усилиями Джоша Лорента на 12-й минуте, но затем голы забивали только хозяева, при этом сделали это четыре раза. Авторами голов стали Киран Довелл, оформивший хет-трик, а также Хави Кинтилья и Теему Пукки.

Благодаря этой победе Норвич набрал 96 очков и стал недосягаемым для преследователей. "Канарейки" во второй раз за последние три сезона завоевали чемпионский титул во втором английском дивизионе.

Таким образом, Норвич вернулся в АПЛ с чемпионством спустя год. В сезоне-2019/20 "канарейки" вылетели из АПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.