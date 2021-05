21 декабря 2020 года Уотфорд представил Хиско Муньоса в качестве нового главного тренера. Некоторые оценивали такой ход как авантюру, но по итогу она прекрасно окупилась. Уотфорд вернулся в Премьер-лигу сразу же после вылета. Как им это удалось?

Ключевой игрок Уотфорда в кампании по возвращению в Премьер-лигу

24 апреля 2021 года, 17:00 часов по местному времени, на Викаридж Роуд царит эйфория и радость! Уотфорд одержал минимальную победу над Миллуоллом со счетом 1:0, которая обеспечила клубу место в Премьер-лиге за два тура до завершения сезона.

Единственный гол во встрече с пенальти провел вингер Исмаила Сарр. Этот мяч стал для него 13-м в сезоне —лучший показатель команды с отрывом. Сенегальский форвард был одним из выдающихся исполнителей команды, который напрямую поспособствовал ее возвращению в АПЛ. Кроме 13 голов в 39 играх Чемпионшипа, на его счету также 10 ассистов.

В свои 23 года у Сарра уже есть приличный опыт выступления в европейском футболе. Кроме одного сезона в АПЛ, предыдущего, у Исмаила в активе два сезона во французской Лиге 1 за Ренн, откуда летом 2019-го он и перешел в Уотфорд за внушительные 30 млн евро. Можно с уверенностью заявлять, что этот футболист будет одним из ключевых исполнителей Шершней и в будущем сезоне, уже в элите английского футбола. Если, конечно, не уйдет на повышение летом.

Другие герои Уотфорда

Говоря о персоналиях, которые трудились на благо успеха Уотфорда в этом сезоне, конечно, нельзя не упомянуть и других героев. Одним из таких, само собой, является неизменный капитан команды — Трой Дини! Несмотря на свои 32 года, таранный форвард продолжает отыгрывать важную роль как в команде, так и в клубе в целом. Дини сыграл в этом сезоне не так много, лишь 18 из 44-х возможных игр, но его 7 голов и 3 ассиста все равно хорошо помогли. Ну и само пребывание такого футболиста в раздевалке — важнейший элемент. Следующий сезон для Дини станет 11-м в футболке Уотфорда. Ветеранище!

Важной фигурой выступил и другой центральный нападающий — 19-летний Жоао Педро. Для этого бразильского футболиста этот сезон стал лишь первым полноценным в английском футболе. Тем ценнее его 9+3 в 37 матчах чемпионата.

Опытнейший Том Клеверли, вице-капитан клуба, продолжает оставаться постоянным игроком стартового состава. На счету Тома 33 матча, в которых он провел 4 гола. Его лидерство и опыт привели Уотфорд к мгновенному возвращению в элиту английского футбола и, наверняка, сыграют важнейшую роль в сезоне будущем.

Отмечаем также таких важных футболистов, как Натаниэль Чалоба, Андре Грей, Кико, Трост-Эконг. Также интересная ситуация сложилась на вратарской позиции — у двух голкиперов, Бена Фостера и Даниэля Бахманна, абсолютно равное количество матчей в сезоне — по 22 игры.

Коллективные усилия и фактор Хиско Муньоса

И все же, говоря об этом успехе Уотфорда, в первую очередь, как кажется, нужно говорить об их главном ингредиенте — коллективных усилиях. Уотфорд действительно выглядел сплоченным коллективом и хорошей целостной командой. Командой, которая, возможно, не всегда была яркой и прямо на голову сильнее своих соперников. Но той командой, которая четко и планомерно решала поставленную задачу, от выезда к выезду, от игры к игре.

Примечательна статистика клуба с момента прихода 40-летнего испанского тренера Хиско Муньоса. С момента своего прибытия он набрал 54 очка, что ставит его на первое место в чемпионате. За это время Шершни выиграли 17 матчей, что снова ставит их на первое место. Уотфорд забил 38 голов, что ставит их на третье место по этому показателю. Команда — лучшая в лиге по количеству пропущенных голов (13) в этот период, и лучшая по матчам на ноль (14).

Хиско Муньос был неплохим полузащитником в бытность карьеры футболиста. Выступал в нулевые за такие клубы, как Валенсия, Бетис, Леванте, Рекреативо, Тенерифе. Конец его карьеры ознаменовался прекрасным периодом в не самой популярной для испанцев стране — Грузии, где он выступал за Динамо Тбилиси. За этот клуб Хиско забил 78 голов и отдал 33 голевых передачи в 140 матчах за три с половиной сезона. Дикая результативность для хавбека, пусть даже и в таком чемпионате (плюс нужно учитывать, что Динамо Тбилиси в середине 2010-х — регулярный участник квалификаций еврокубков).

Уотфорд — третье место работы в тренерской карьере Муньоса. До этого клуба он тренировал тот же Динамо Тбилиси и Химнастик. Хиско — тренер молодой и очевидно еще не очень опытный. Но мы с вами прекрасно знаем, что молодые испанские специалисты могут очень хорошо себя проявлять. В частности, в Уотфорде уже был не один испанец на тренерской скамье. Другое дело, что клуб не всегда расположен на долгосрочное сотрудничество и часто, как кажется, совершает поспешные, импульсивные решения в тренерских вопросах.

В своем первом интервью в Уотфорде Хиско пообещал, что его команда будет «сражаться как животные» и проявлять «приверженность и уважение к клубной футболке». За слова Муньос ответил, ровно так все и было.

Тактика Уотфорда при Хиско

Главный тренер использовал классическую схему 4-4-2, но его тактика привела к более атакующей манере игры, чем у его предшественника Владимира Ивича, который тоже часто использовал такую модель. Уотфорд Муньоса старается владеть мячом в каждом из матчей больше соперника. Более того, организация и индивидуальность, на которые делал упор Хиско отразились на его команде после трех побед в его четырех матчах лиги за первый месяц его руководства. Такие игроки, как например, Том Клеверли, наслаждались новой ролью в раздевалке. Новый главный тренер смог также выжать лучшие качества из своих самых талантливых игроков Жоао Педро и Исмаила Сарра.

Вот, что в интервью изданию Watford Observer говорил защитник Кико Фемения о тренировочном процессе при Муньосе:

«Мы действительно счастливы с ним. Тренировки действительно веселые и приятные. Теперь мы очень хорошо владеем мячом. По сравнению с предыдущими тренерами, он совсем другой. Теперь мы действительно сосредоточены и счастливы работать с ним, чтобы реализовать его идеи».

Чего ожидать от Уотфорда в АПЛ?

Ранее Уотфорд выступал в Премьер-лиге пять сезонов подряд в период с 2015 по 2019 годы. В этих сезонах клуб финишировал на 13-м, 17-м, 14-м,11-м и 19-м месте.

Однозначно, клуб должен хорошо поработать на трансферном рынке, если хочет улучшить свои показатели в высшем дивизионе и, хотя бы не бороться за выживание в следующем сезоне. Если конкретно, то Уотфорду точно потребуется усиление, в том числе и опытными игроками (по ощущениям этого компонента может не хватить), на позиции в каждой линии — защиты, полузащиты и нападении.

Хиско Муньос тактически проницателен, судя по его мгновенному успеху в клубе. Его тактика и менеджмент будут иметь важнейшее значение в пребывании Уотфорда в АПЛ. При этом, нужно учитывать то, о чем мы уже упоминали — к сожалению, в этом клубе тренеры очень часто чувствуют себя, как на пороховой бочке, соотечественники Кике Санчес Флорес и Хави Грасия не дадут соврать. Потому, конечно же, ключевые решения будут исходить от руководства Шершней. В любом случае, пожелаем удачи клубу!

The video you’ve all been waiting for…



🔥 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗨𝗡𝗖𝗨𝗧!