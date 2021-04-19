Англия

Евгений Кузьменко предлагает вашему вниманию главные моменты, связанные с возвращением Норвич Сити в английскую Премьер-лигу.

За главными футбольными событиями субботы, а это, безусловно, классическое противостояние в украинском футболе между Динамо и Шахтером, финальный матч в Кубке Испании между Барселоной и Атлетиком, а также полуфинальная встреча Челси и Манчестер Сити в Кубке Англии, многие могли упустить из виду еще одно знаковое футбольное событие – Норвич Сити оформил путевку в АПЛ за четыре тура до конца сезона в Чемпионшипе. Вашему вниманию все самое основное, что нужно знать об этом успехе "канареек".

Во-первых, напомним, что Норвич играл в элите английского футбола всего лишь год назад. Однако тогда, в сезоне 2019/20, команда немецкого тренера Даниэля Фарке не смогла удержаться в АПЛ, став худшей командой лиги. Руководство "канареек" не стало делать из этого трагедию и не уволило 44-летнего специалиста. Тот, вместе со своей командой, оценили жест, и по ходу уже этого сезона сделали все, чтобы руководство ни капли не разочаровалось в своем решении.

Как это произошло?

По итогам 41-го тура Чемпионшипа Норвич уверенно лидировал в таблице с 90 очками. Вторым шел Уотфорд с 82 баллами, третьим был Суонси (75), четвертым – Брентфорд (74). Благодаря несложным математическим вычислениям ясно, что за пять туров до конца Норвичу нужно было, чтобы и Брентфорд и Суонси не смогли обыграть своих соперников по грядущему туру. Именно так и произошло.

Суонси сыграл вничью с Уикомб Уондерерз (2:2), а Брентфорд оступился в домашнем матче с Миллоулом (0:0). И даже несмотря на собственное поражение, а Норвич дома с треском уступил Борнмуту (1:3), такие расклады позволили зелено-желтым праздновать повышение в классе по итогам субботних матчей 42-го тура Чемпионшипа.

Что интересно, идущий вторым Уотфорд свой матч тоже проиграл (Лутону, 0:1), и, таким образом, Норвич за четыре тура до конца имеет 8 очков преимущества – как вы понимаете, весьма солидно в борьбе за золотые медали турнира.

Насколько впечатляющим был Норвич в этом сезоне?

Норвич действительно проводит отличный сезон, который может стать рекордным за их 119-летнюю историю, как минимум с точки зрения набора очков во втором дивизионе.

На данный момент их рекорд по набранным очкам во втором по силе дивизионе – 94. Такого показателя Норвич достигал дважды – в сезонах 2003/04 и 2018/19 (обе кампании – победные). В сезоне 2009/10 Норвич набрал 95 очков, правда в Первой Лиге (третий дивизион), выиграв ее. 95 баллов по итогам чемпионата – это рекорд в истории всех профессиональных дивизионов английского футбола.

Сейчас, напомним, у Канареек 90 очков и еще четыре игры в запасе.

Отметим также, что Норвич очень здорово прибавил в оборонительных показателях, если сравнивать с тем же победным сезоном 2018/19. Тогда по итогам 46 матчей чемпионата команда пропустила 57 голов (лишь седьмая оборона лиги), сейчас у коллектива Фарке только 31 пропущенный гол в 42 играх (вторая лучшая оборона лиги, после Уотфорда).

Кто лидеры этого Норвича?

Как часто бывает, после понижения в классе команду покидают ее лидеры. В этот раз с Норвичем такого не случилось. Практически все ключевые футболисты остались на Кэрроу Роуд. Конечно же, речь в первую очередь об Эмилиано Буэндии и Теему Пукки. Даже странно, как этих игроков не забрали клубы АПЛ летом 2020-го, и огромный плюс руководству "канареек", что смогли их удержать.

Важно было сохранить и таких исполнителей как, опытнейший вратарь Тим Крул, защитник Макс Ааронс, хавы Тодд Кантуэлл и Кенни МакЛин. Серьезной потерей стал, пожалуй, только уход защитника Бена Годфри, который за очень солидные деньги (около 27 млн евро) уехал в Эвертон.

Именно вышеперечисленные игроки и являются лидерами сегодняшнего Норвича. Теему Пукки продолжает демонстрировать чудеса результативности, на его счету в этом сезоне 25 голов (второй лучший бомбардир лиги после Ивана Тони из Брентфорда, 29 мячей). Кстати, в победном сезоне 2018/19 именно Пукки был лучшим бомбардиром Чемпионшипа с 29 голами (там еще и внушительные 10 ассистов были). Эмилиано Буэндия не только прилично забивает, но и традиционно хорошо ассистирует – 13+7 по системе гол+пас. У Тодда Кантуэлла – 6+4. Вышеупомянутый защитник Макс Ааронс провел 41 из 42-х возможных игр чемпионата. Лидером команды по этому показателю является полузащитник Оливер Скипп – принял участие во всех 42-х матчах.

Какова была реакция футболистов?

Теему Пукки написал в Твиттере: "Самая счастливая слеза, которую я пролил за последние 2 года". И это при том, что в эти два года уместилось историческое достижение форварда вместе со своей национальной сборной – Финляндия впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. Так что, лукавит ли Пукки по поводу "самой счастливой слезы" – мы вряд ли когда-то узнаем.

Макс Ааронс просто сказал: "Вау" в ответ на праздничный пост официального Твиттер-аккаунта Норвич Сити.

Полузащитник Онель Эрнандес, также отыгрывавший важную роль в прошлом сезоне Норвича в АПЛ, сказал: "Мы вернулись туда, где мы должны быть".

Что ж, в очередной раз Норвич выходит в элиту английского футбола, в очередной раз делает это с большими надеждами. Хочется пожелать этому клубу, чтобы в этот раз у них получилось лучше. Конечно, команде потребуется усиление летом, и хочется, чтобы оно было гораздо более качественным, нежели это было летом 2019-го. Как мы уже отмечали, руководство доверяет главному тренеру, Даниэль Фарке стал одним из немногих тренеров, который выводит клуб в АПЛ два раза, не будучи уволенным. Последним менеджером, которому оказывали такое доверие, был Шон Дайч, который прошел по такому же пути с Бернли в период с 2013 по 2015 года.

Удачи, Канарейки!