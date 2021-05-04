Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Вест Хэм в рамках поединка 34-го тура английской Премьер-лиги отправился в гости к Бернли и добился волевой победы.

Главным героем встречи стал нападающий Майкл Антонио, который отправил в ворота "бордовых" два безответных мяча и принес в актив лондонской команды три пункта.

Видео голов и обзор матча:

Бернли — Вест Хэм 1:2

Голы: Вуд, 19 — Антонио, 21, 29

Бернли: Поуп — Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Браунхилл — Вествуд, Корк, Макнил (Гудмундссон, 75) — Выдра (Родригес, 61), Вуд (Барнс, 86).

Вест Хэм: Фабиански — Крессуэлл, Доусон, Диоп, Цоуфал — Форнальс, Соучек, Лингард, Лансини, Бенрахма (Боуэн, 78) — Антонио.

Предупреждения: Ми, Гудмундссон — Доусон