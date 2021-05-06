Англия

Клубы смогут подписывать футболистов с 9 июня по 31 августа.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о датах трансферного окна, которое пройдет предстоящим летом.

"Трансферное окно будет открыто в течение 12 недель с 9 июня по 31 августа. Даты будут соответствовать другим европейским лигам", — говорится в официальном заявлении.

Таким образом, АПЛ изменила сроки проведения трансферного окна, которое ранее закрывалось перед первым туром чемпионата.

После 34 туров АПЛ в турнирной таблице уверенно лидирует Манчестер Сити набрал 80 очков. Для досрочного оформления чемпионства "горожанам" нужно выиграть один из четырех матчей, либо подождать любой осечки со стороны Манчестер Юнайтед, в активе которого 67 баллов после 33 игр.

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