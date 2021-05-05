Англия

Матч последнего тура АПЛ пройдет 23 мая.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил, что последний домашний матч АПЛ против Кристал Пэлас в нынешнем сезоне пройдет с болельщиками на трибунах.

Мерсисайдский клуб получил разрешение от правительства на допуск болельщиков на стадион Энфилд и выпустил в продажу 10 тысяч билетов, которые будут доступны в электронном виде.

Также отмечается, что все фанаты должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Поединок Ливерпуль — Кристал Пэлас пройдет 23 мая в 18:00 по киевскому времени.

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