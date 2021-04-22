Англия

В Англии работают над изменением регламента.

Суперлига произвела настоящий фурор в последние дни, пройдя путь от создания до практически развала турнира.

Одним из ключевых поворотов в краткой истории новообразованного состязания стал отход английских команд.

Тем не менее, АПЛ не собирается спускать подобное с рук и хочет ввести ответственность в виде исключения из лиги за аналогичные действия в будущем, сообщает The Times.

Напомним, что ранее Суперлига выступила с официальным заявлением относительно своего будущего.