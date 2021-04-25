Англия

Участники протеста намерены обратить внимание правительства на данную проблему.

Футбольная ассоциация Англии, АПЛ, Чемпионшип, Ассоциация профессиональных футболистов, а также женские футбольные лиги намерены бойкотировать социальные сети с 30 апреля по 3 мая 2021 года с целью искоренить ненависть в Интернете.

По информации источника, в сезоне-2020/2021 было выявлено ещё больше случаев оскорбления спортсменов. При этом социальные сети не прикладывают достаточно усилий, чтобы добиться реальных последствий для распространителей ненависти в сети.

Бойкот включает в себя отключение аккаунтов в Twitter, Instagram и Facebook участников всех мужских и женских профессиональных соревнований Англии.

Все участники протеста намереваются добиться, чтобы правительство поняло значение этих коллективных действий и обеспечило, чтобы законопроект о безопасности в Интернете имел весомую законодательную базу.

Ранее сообщалось, что АПЛ хочет изменить регламент, чтобы исключать "суперлиговцев".