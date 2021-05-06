Италия

Римский клуб будет обязан усилить линию атаки.

Рома подыскивает варианты замены для форварда Эдина Джеко, который может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Летом "волки" могут расстаться с боснийцем, так как его зарплата в 7,5 миллионов евро является слишком высокой для клуба в сложившихся условиях пандемии коронавируса.

Таким образом, как сообщает orinogranata.it со ссылкой на Corriere della Sera, если форвард покинет клуб, Рома рассмотрит вариант подписания нападающего Зенита Сердара Азмуна либо форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Ранее сообщалось, что в трансфере Эдина Джеко заинтересован миланский Интер.