Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют анонс матча 35-го тура английской Премьер-лиги.

Европейские чемпионаты постепенно подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 35-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Саутгемптон.

Ливерпуль — Саутгемптон

Суббота, 8 мая, 22:15. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Абсолютно каждый болельщик Ливерпуля смело назовет нынешний сезон в исполнении своей команды полностью провальным, при чем на всех фронтах. Как минимум за последние три года мерсисайдцы привыкли радовать своих болельщиков то триумфом в Лиге чемпионов, то долгожданным взятием трофея Премьер-лиги, но в этой кампании не задалось нигде по ряду причин, которые в комплексе могут лишить команду без участия в самом престижном еврокубке в следующем сезоне.

В 33-х поединках Ливерпуль набрал всего 54 очка, что позволяет ему располагаться всего лишь на седьмой строчке в турнирной таблице. Конечно, шансы вернуться в топ-4 у подопечных Юргена Клоппа еще есть, но из матча в матч они разбрасываются ими направо и налево, позволяя тем самым прямым конкурентам постепенно уходить в отрыв. В последних двух матчах "красные" упускали минимальные победы над Лидсом и Ньюкаслом в заключительные минуты противостояний, что говорит о недостатке физических кондиций и должной концентрации. Нет никаких сомнений, что Клопп умеет не только ставить игру в тактическом плане, но и мотивировать своих подопечных, однако хватит ли у них сил на этот необходимый финальный штурм?

Учитывая, что мерсисайдев ожидает непростой календарь, в предстоящем матче им будет противостоять соперник, которого смело можно отнести к разряду "проходимых". И нет, Ральф Хазенхюттль проделал отличную работу в стане "святых", раз за разом выжимая из команды ее максимум, но австрийский специалист столкнулся с такой же проблемой, как и Клопп — регулярные травмы ключевых футболист.

Именно кадровые проблемы откинули Саутгемптон во вторую половину таблицы, а сама команда начала побеждать уж очень редко. В последних трех поединках у "святых" два поражения (от Вест Бромвича и Тоттенхэма) и всего одна ничья в прошлом туре с Лестером. Понятно, что коллектив Хазенхюттля даст бой более именитому сопернику и без Ингза, Минамино, Ромеу и Бертранда, однако три очка все-таки обязаны забирать в свой актив футболисты Ливерпуля. В случае любого другого исхода трудно будет оправдать "красных", тем более время восстановиться в физическом плане у них было благодаря перенесенному выездному матчу с Манчестер Юнайтед.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клопп. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 9,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,90.

Не сыграют: Матип, Келлехер, Ван Дейк, Гомес, Хендерсон — Ромеу, Смолбоун, Бертранд, Ингз, Минамино.

Под вопросом: ... — Обафеми.