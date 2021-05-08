Англия

Футболист может переехать на Туманный Альбион.

Вратарь амстердамского Аякса и сборной Камеруна Андре Онана входит в сферу интересов Арсенала.

На данный момент 25-летний кипер отбывает 12-месячную дисквалификацию их-за найденного запретного вещества фуросемид.

Голкипер отправил апелляцию в Спортивный арбитражный суд, и если ее примут, то дисквалификацию могут сократить до 8 месяцев и она завершится в октябре.

Арсенал ждет решения CAS, и при удачных раскладах готов летом подписать Онана. Аякс хочет за футболиста порядка 12 миллионов евро.

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