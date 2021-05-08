Англия

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — Челси.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити будет противостоять лондонскому Челси.

Стоит отметить, что в случае победы над "пенсионерами", Александр Зинченко и кампания могут обеспечить себе чемпионство.

Для Челси победа над "горожанами" будет также крайне важна для того, чтобы укрепить свои позиции в зоне Лиги чемпионов.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция данного противостояния:

Поединок состоится 8-го мая на стадионе Этихад. Начало игры — в 19:30.