Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — Челси.
Манчестер Сити - Челси, getty images
08 мая 2021, 14:38
В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити будет противостоять лондонскому Челси.
Стоит отметить, что в случае победы над "пенсионерами", Александр Зинченко и кампания могут обеспечить себе чемпионство.
Для Челси победа над "горожанами" будет также крайне важна для того, чтобы укрепить свои позиции в зоне Лиги чемпионов.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция данного противостояния:
Поединок состоится 8-го мая на стадионе Этихад. Начало игры — в 19:30.