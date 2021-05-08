Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на поле Этихад Стэдиум будет принимать лондонский Челси.

Манчестер Сити — Челси

суббота, 8 мая, 19:30. Этихад Стэдиум, Манчестер. Главный арбитр — Энтони Тейлор (Вайсеншэйв). Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Миниатюра а-ля грядущий финал Лиги чемпионов УЕФА ожидает нас в рамках ближайшего уик-энда английского футбола. Причем, в контексте игры между Манчестер Сити и Челси в рамках национального первенства мы также сможем говорить о возможности завоевания трофея. Вот только такая опция будет доступна только "горожанам", которые заходят на предстоящую игру с четко поставленной задачей досрочного завоевания чемпионского титула за три тура до конца сезона.

У Челси, в свою очередь, амбиции в АПЛ в этом сезоне куда скромнее, но задачу сохранить за собой место в топ-4 команд страны никто с "синих" не снимал. Очевидно, что и для самого коллектива Томаса Тухеля гарантия участия в Лиги чемпионов на следующий сезон будет прекрасным психологическим подспорьем перед финалом главного европейского турнира в его текущем розыгрыше. Именно по совокупности этих причин мы с Вами обречены наблюдать за бескомпромиссной схваткой.

Букмекеры считают фаворитом встречи Манчестер Сити. Так, компания Фаворит предлагает на победу "горожан" коэффициент 1,96. Победа лондонского Челси оценена в 4,50, а ничейный результат — в 3,54.

Матч Манчестер Сити — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.