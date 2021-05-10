Англия

Уругвайский нападающий будет выступать за манкунианцев в следующем сезоне.

Манчестер Юнайтед продлил соглашение с Эдинсоном Кавани до конца следующего сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

Будущее уругвайского нападающего на Олд Траффорд очень долго было под вопросом из-за желания игрока быть со своей семьей.

В текущем сезоне Кавани забил за Манчестер Юнайтед 15 голов и отдал пять передач в 35 играх во всех турнирах.

Ранее Кавани повторил рекорд Солскьяера и Чичарито по голам после выхода на замену за сезон АПЛ в Манчестер Юнайтед