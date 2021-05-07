Уругвайский нападающий получил заслуженную награду.
Эдинсон Кавани, getty images
07 мая 2021, 21:59
Манчестер Юнайтед в рамках ответного поединка Лиги Европы отправился в гости к Роме и уступил со счетом 2:3.
Эдинсон Кавани в том матче отметился двумя забитыми голами, благодаря чему стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный твиттер-аккаунт турнира.
Примечательно, что Кавани также отметился дублем и в первом матче против подопечных Паулу Фонсеки.
Чтобы стать абсолютно лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги Европы, уругвайцу (5 голов) нужно забить трижды и обойти Языджи, Пицци и Майораля, у которых по семь точных ударов.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Рома — Манчестер Юнайтед
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