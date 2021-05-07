Лига Европы

Уругвайский нападающий получил заслуженную награду.

Манчестер Юнайтед в рамках ответного поединка Лиги Европы отправился в гости к Роме и уступил со счетом 2:3.

Эдинсон Кавани в том матче отметился двумя забитыми голами, благодаря чему стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный твиттер-аккаунт турнира.

Примечательно, что Кавани также отметился дублем и в первом матче против подопечных Паулу Фонсеки.

Чтобы стать абсолютно лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги Европы, уругвайцу (5 голов) нужно забить трижды и обойти Языджи, Пицци и Майораля, у которых по семь точных ударов.