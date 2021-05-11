Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Поражение от Бернли в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги стало для Фулхэма роковым, поскольку лондонский клуб окончательно потерять шансы на выживание и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

Подопечные Скотта Паркера пропустили в свои ворота два безответных мяча в первом тайме, не сумев при этом после перерыва реализовать свои моменты, несмотря на свое явное преимущество.

Видео голов и обзор матча:



Фулхэм — Бернли 0:2

Голы: Вествуд, 35, Вуд, 45

Фулхэм: Ареоля — Адарабиойо (Лофтус-Чик, 74), Андерсен, Робинсон, Тете (Маджа, 54) — Замбо-Ангисса, Лемина — Лукман, Рид (Онома, 66), Кавалейру — Митрович.

Бернли: Поуп — Ми, Тарковски, Тэйлор, Лоутон — Браунхилл, Корк, Вествуд, Макнил — Выдра (Родригес, 67), Вуд (Барнс, 86).

Предупреждения: Замбо-Ангисса, Лемина