Англия

Гостевой комплект "канониров" на сезон-2021/22 выполнен с отголосками к ретро.

Арсенал презентовал новую форму на сезон-2021/22, в котором команда будет выступать в гостевых поединках.

Обновленный комплект выполнен в минималистичном стиле в лимонном цвете с черными и желтыми вставками, однако главной фишкой стало возвращение к старой эмблеме.

Привычный логотип Арсенала заменила пушка, с которым "канониры" выступали в прошлом столетии.

Стоит отметить, что основная форма Арсенала на следующий сезон пока остается в секрете, как и то, будет ли ретро-пушка новым старым логотипом клуба из Северного Лондона окончательно.

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