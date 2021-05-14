Гостевой комплект "канониров" на сезон-2021/22 выполнен с отголосками к ретро.
Новая гостевая форма Арсенала на сезон-2021/22
14 мая 2021, 14:01
Арсенал презентовал новую форму на сезон-2021/22, в котором команда будет выступать в гостевых поединках.
Обновленный комплект выполнен в минималистичном стиле в лимонном цвете с черными и желтыми вставками, однако главной фишкой стало возвращение к старой эмблеме.
Привычный логотип Арсенала заменила пушка, с которым "канониры" выступали в прошлом столетии.
Стоит отметить, что основная форма Арсенала на следующий сезон пока остается в секрете, как и то, будет ли ретро-пушка новым старым логотипом клуба из Северного Лондона окончательно.
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