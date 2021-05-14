Англия

"Горожане" хотят подписать нового нападающего.

После ухода Серхио Агуэро Манчестер Сити попытается подписать нового нападающего в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Times, в список "горожан" входит сразу четыре форварда: Эрлинг Холанд, Харри Кейн, Лаутаро Мартинес, Андре Силва.

На каждого из футболистов претендуют и другие команды. Например, Лаутаро Мартинес интересен Ливерпулю, Холанд — Манчестер Юнайтед, Челси, Барселоне и Реалу.

Напомним, что "горожане" также работают и в других направлениях. Так, они продлят контракт с Фернандиньо и интересуются лидером Сассуоло.