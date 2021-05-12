Англия

По количеству трофеев аргентинец обошел бывшего игрока "горожан" Давида Силву.

Вчера, 11 мая, Манчестер Сити досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги после поражения Манчестер Юнайтед от Лестера (1:2).

Таким образом, нападающий Серхио Агуэро стал самым титулованным игроком в истории "горожан". Для 32-летнего аргентинского форварда этот трофей стал 15-м в составе Манчестер Сити. По этому показателю он обошел бывшего хавбека "горожан" Давида Силву.

Ранее стало известно, что Агуэро покинет Манчестер Сити по окончании нынешнего сезона.

Серхио выступает за "горожан" с 2011 года, когда переехал в Англию из мадридского Атлетико. На счету аргентинца пять чемпионских титулов АПЛ, один Кубок Англии, шесть Кубков английской лиги и три Суперкубка Англии.

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