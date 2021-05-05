Бразильский защитник может покинуть состав команды Микеля Артеты.
Давид Луис, Getty Images
05 мая 2021, 12:24
Защитник Арсенала Давид Луис может покинуть лондонскую команду в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает CBS Sports.
По информации источника, агент 34-летнего бразильца уже начал поиски нового клуба для своего клиента и предложил его услуги нескольким командам из американской лиги МЛС.
Действующий контракт Луиса с "канонирами" рассчитан до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Луис провел 30 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча.
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