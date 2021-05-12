Англия

"Шпоры" и "лисы" могут пригласить рассматривают вариант приглашения итальянского наставника.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги попал в сферу интересов двух английских топ-клубов.

По информации источника, итальянским специалистом интересуются Тоттенхэм и Лестер.

Текущее соглашение Индзаги с римским клубом истекает истекает в июне, а сам тренер еще не договорился с клубом о новом котракте.

Отмечается, что официальных предложений от английских клубов пока не поступало, однако и "шпоры", не имеющие постоянного главного тренера, и Лестер, на случай ухода Брендана Роджерса, рассматривают вариант с приглашением Индзаги.

Также сообщается, что Индзаги является одним из кандидатов на пост главного тренера Ювентуса, в случает отставки Андреа Пирло.