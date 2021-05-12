"Шпоры" и "лисы" могут пригласить рассматривают вариант приглашения итальянского наставника.
Симоне Индзаги, getty images
12 мая 2021, 16:04
Главный тренер Лацио Симоне Индзаги попал в сферу интересов двух английских топ-клубов.
По информации источника, итальянским специалистом интересуются Тоттенхэм и Лестер.
Текущее соглашение Индзаги с римским клубом истекает истекает в июне, а сам тренер еще не договорился с клубом о новом котракте.
Отмечается, что официальных предложений от английских клубов пока не поступало, однако и "шпоры", не имеющие постоянного главного тренера, и Лестер, на случай ухода Брендана Роджерса, рассматривают вариант с приглашением Индзаги.
Также сообщается, что Индзаги является одним из кандидатов на пост главного тренера Ювентуса, в случает отставки Андреа Пирло.