Хавбек "святых" отметился результативным ударом в матче против Фулхэма.
Тео Уолкотт (по центру), Getty Images
15 мая 2021, 20:59
В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон на своем поле разобрался с Фулхэмом (3:1).
В этом противостоянии результативным ударом отметился вингер "святых" Тео Уолкотт. Для 32-летнего англичанина это первый мяч в матчах АПЛ в 2021 году.
По информации Gracenote Live, Уолкотт стал единственным футболистом, который смог забить в матчах АПЛ на протяжении последних 14 лет — как минимум по голу в каждом году с 2008 года.
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