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Тоттенхэм - Вулверхэмптон, Getty Images
17 мая 2021, 09:41
В матче 36-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле одержал уверенную победу над Вулверхэмптоном со счетом 2:0.
Победу бывшей команде Жозе Моуриньо принесли голы в исполнении Кейна и Хойбьерга.
Обзор матча:
Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:0
Голы: Кейн, 45, Хойбьерг, 62
Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Алдервейрелд, Дайер, Регилон - Алли (Ндомбеле, 82), Ло Чельсо (Уинкс, 69), Хойбьерг — Бэйл (Сиссоко, 90), Кейн, Сон Хын Мин.
Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Хувер, Коуди, Саисс — Витинья (Виллиан Жозе, 63), Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Рубен Невеш, 73), Траоре — Фабио Силва (Корбону, 82).
Предупреждение: Танганга.