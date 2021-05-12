Англия

Клубы проявляют интерес к 24-летнему игроку.

Два английских клуба Арсенал и Тоттенхэм намерены усилить свои линии обороны предстоящим летом.

По информации The Telegraph, клубы хотят подписать 24-летнего защитника Лиона Йоакима Андерсена.

Тренерский штаб и руководство Арсенала видят в Андерсене замену бразильскому центрбеку Давиду Луису, контракт которого заканчивается летом.

Для Тоттенхэма Андерсен также является приоритетным вариантом, так как клуб готовится расстаться с одним из защитников.

К слову, Лион готов рассмотреть предложения английских клубов на сумму не меньше чем 20 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист выступал на правах аренды за Фулхэм. На его счету 29 матчей в АПЛ и один забитый мяч.

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