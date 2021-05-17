Англия

Бельгийский защитник может вернуться на родину.

Защитник лондонского Тоттенхэма Тобиас Альдервейрельд может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Voetbal 24.

По информации источника, в услугах 32-летнего бельгийца заинтересован Брюгге. Сам футболист примет решение только после того, как руководство "шпор" определиться с новым наставником на следующий сезон.

Также отмечается, что помимо Брюгге игроком интересуется Аякс, но для этого футболисту придется пойти на некоторые уступки по зарплате.

В нынешнем сезоне Альдервейрельд провел 33 поединка, в которых забил один гол.

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