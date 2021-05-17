Англия

Футболист намерен уйти из "шпор".

Нападающий лондонского Тоттенхэма Харри Кейн принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, форвард уже контактировал с боссами клуба и предупредил их, что не намерен в следующем сезоне защищать цвета "шпор".

Тоттенхэм не желает расставаться со своим лидером, но Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Челси связались с представителями Кейна, выразив желание подписать контракт с форвардом сборной Англии.

Кейн предпочитает остаться в Премьер-лиге, и он хочет решить свое будущее, прежде чем отправиться на Евро-2020.

Минувшим летом боссы клуба убедили Кейна остаться под предлогом работы с Жозе Моуриньо. Сейчас убедить его снова не выйдет.

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