Англия

Английский специалист высказался о своем соотечественнике.

Исполняющий обязанности главного тренера Тоттенхэма Райан Мейсон высоко отозвался о форварде "шпор" Харри Кейне.

"По поему скромному мнению, Харри, пожалуй, самый важный игрок в этом сезоне АПЛ. Он делит лидерство по голам, у него больше всех ассистов, поэтому если приз присуждается лучшему игроку АПЛ, то Харри, как минимум, обязан быть в списке.

В последние 5-6 лет Харри был стабильно одним из лучших игроков Премьер-лиги, и этот сезон не исключение. Он — один из лучших игроков в мире, и мы все знаем это. И в этом сезоне он показал, пожалуй, лучшую статистику", – сказал специалист.

Ранее аудиторская компания KPMG назвала Кейна третьим по дороговизне футболистом мира.