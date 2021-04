Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн признан лучшим игроком нынешнего сезона АПЛ по версии Лондонской футбольной премии (London Football Awards). Об этом сообщает Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 30 поединков, в которых забил 21 гол и отдал 13 ассистов.

В борьбе за награду он обошел своего партнера по команде Сон Хын Мина, полузащитника Челси Мейсона Маунта и дуэта Вест Хэма Деклана Райса и Томаша Соучека.

Райс и Маунт также претендовали на звание лучшего молодого футболиста года, но их опередил вингер Арсенала Букайо Сака. Помимо них награду могли получить защитник Челси Рис Джеймс и хавбека Арсенала Эмила Смит-Роу.

В текущей кампании Сака отыграл 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.

Вест Хэм получил две награды: Дэвид Мойес стал лучшим тренером года, а Лукаш Фабиански признан вратарем года.

Наставник Кристал Пэлас Рой Ходжсон получил награду "Выдающийся вклад в лондонский футбол".

Забитый мяч рабоной в исполнении полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелы в матче против Арсенала, признан лучшим голом сезона.

An absolute jaw-dropper 😱@ErikLamela's Rabona in the derby 𝙝𝙖𝙙 to be March's @budfootball Goal of the Month#PLAwards pic.twitter.com/kAcX7jgjEr