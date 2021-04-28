Англия

Стали известны имена победителей Лондонской футбольной премии.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн признан лучшим игроком нынешнего сезона АПЛ по версии Лондонской футбольной премии (London Football Awards). Об этом сообщает Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 30 поединков, в которых забил 21 гол и отдал 13 ассистов.

В борьбе за награду он обошел своего партнера по команде Сон Хын Мина, полузащитника Челси Мейсона Маунта и дуэта Вест Хэма Деклана Райса и Томаша Соучека.

Райс и Маунт также претендовали на звание лучшего молодого футболиста года, но их опередил вингер Арсенала Букайо Сака. Помимо них награду могли получить защитник Челси Рис Джеймс и хавбека Арсенала Эмила Смит-Роу.

В текущей кампании Сака отыграл 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.

Вест Хэм получил две награды: Дэвид Мойес стал лучшим тренером года, а Лукаш Фабиански признан вратарем года.

Наставник Кристал Пэлас Рой Ходжсон получил награду "Выдающийся вклад в лондонский футбол".

Забитый мяч рабоной в исполнении полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелы в матче против Арсенала, признан лучшим голом сезона.

An absolute jaw-dropper 😱@ErikLamela's Rabona in the derby 𝙝𝙖𝙙 to be March's @budfootball Goal of the Month#PLAwards pic.twitter.com/kAcX7jgjEr — Premier League (@premierleague) April 2, 2021

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