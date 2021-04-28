Стали известны имена победителей Лондонской футбольной премии.
Харри Кейн, Getty Images
28 апреля 2021, 12:50
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн признан лучшим игроком нынешнего сезона АПЛ по версии Лондонской футбольной премии (London Football Awards). Об этом сообщает Sky Sports.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 30 поединков, в которых забил 21 гол и отдал 13 ассистов.
В борьбе за награду он обошел своего партнера по команде Сон Хын Мина, полузащитника Челси Мейсона Маунта и дуэта Вест Хэма Деклана Райса и Томаша Соучека.
Райс и Маунт также претендовали на звание лучшего молодого футболиста года, но их опередил вингер Арсенала Букайо Сака. Помимо них награду могли получить защитник Челси Рис Джеймс и хавбека Арсенала Эмила Смит-Роу.
В текущей кампании Сака отыграл 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.
Вест Хэм получил две награды: Дэвид Мойес стал лучшим тренером года, а Лукаш Фабиански признан вратарем года.
Наставник Кристал Пэлас Рой Ходжсон получил награду "Выдающийся вклад в лондонский футбол".
Забитый мяч рабоной в исполнении полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелы в матче против Арсенала, признан лучшим голом сезона.
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