"Сине-гранатовые" нацелились на ключевых футболистов клубов.
Харри Кейн, getty images
10 мая 2021, 14:12
Барселона намерена усилить линию атаки в летнее трансферное окно.
По информации источника, приоритетной целью "сине-гранатовых" является форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд, однако каталонский клуб рассматривает и другое варианты.
Сообщается, что помимо норвежца Барселона нацелилась на нападающего Интера Лаутаро Мартинеса и форварда Тоттенхэма Харри Кейна.
Отмечается, что трансфер игрока "шпор" вызывает у "блауграны" сомнения в связи с вероятными сложностями с адаптацией англичанина в Испании.
Сам Кейн готов перейти в Барселону, представители игрока уже связывались с каталонским клубом.
Ранее сообщалось, что Кейн признан лучшим футболистом сезона АПЛ по версии London Football Awards.