Италия

"Сине-гранатовые" нацелились на ключевых футболистов клубов.

Барселона намерена усилить линию атаки в летнее трансферное окно.

По информации источника, приоритетной целью "сине-гранатовых" является форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд, однако каталонский клуб рассматривает и другое варианты.

Сообщается, что помимо норвежца Барселона нацелилась на нападающего Интера Лаутаро Мартинеса и форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

Отмечается, что трансфер игрока "шпор" вызывает у "блауграны" сомнения в связи с вероятными сложностями с адаптацией англичанина в Испании.

Сам Кейн готов перейти в Барселону, представители игрока уже связывались с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что Кейн признан лучшим футболистом сезона АПЛ по версии London Football Awards.