Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал последствия протестов фанатов для его команды.

Напомним, что матч 34-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем на поле стадиона Олд Траффорд, который изначально должен был состоятся 2 мая, пришлось переносить на другой день из-за протестов фанатов "Красных дьяволов" против действующего правления клуба.

Стоит отметить, что и повторную попытку провести данную игру болельщики хозяев поля попытались сорвать, однако проведению Северо-западного дерби Англии уже ничего не смогло помешать.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:4 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер в последствии прокомментировал события под стадионом его клуба, а также рассказал о том, как инцидент оказал влияние на команду в целом.

"Я не хотел об этом говорить раньше, так как это могло бы показаться поиском оправданий. Мы проиграли две игры, но мы все должны понимать, что это также было частью последствий от протестов.

Впрочем, я был впечатлен тем, насколько профессионально игроки подошли к данной сложной ситуации. Никто ни на что не жаловался, и это одна из главных вещей для меня во время работы. Нет смысла жаловаться — нужно смотреть на развитие ситуации, делая выводы о том, как можно извлечь из ситуации наибольшую выгоду для команды.

Мы попытались справиться с давлением, но результатов это не принесло. Парни были в полном порядке, но соперник, видимо, был настроен на порядок выше нашего. У нас после этого было несколько дней отдыха, поэтому мы готовы вновь возвращаться в борьбу. Смотрим только в сторону побед в оставшихся двух матчах АПЛ", — высказал своем мнение норвежский специалист.

При этом, Солскьяер все равно ждет возвращения болельщиков на трибуны, ранее анонсированное правительством Великобритании: "Мы очень долго этого ждали. Болельщики должны быть всегда вместе с командой, поэтому игра во вторник против Фулхэма будет для нас сверхважным событием. Фанаты всегда давали нам дополнительную энергию, и это особенно важно именно в заключительных матчах сезона".

Матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм состоится 18 мая, начало в 20:00 по киевскому времени.