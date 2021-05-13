Англия

Сотни болельщиков "красных дьяволов" вновь собрались у стадиона Олд Траффорд.

Сегодня, 13 мая, на стадионе Олд Траффорд должен пройти перенесенный поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед примет Ливерпуль.

Сотни болельщиков "красных дьяволов" во второй раз собрались у стадиона, чтобы протестовать против владельцев клуба — семьи Глейзеров

Manchester United fans are once again protesting outside Old Trafford ahead of the rescheduled game v Liverpool



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По информации журналиста Роба Харриса, фанаты протестуют с плакатами об уходе владельцев МЮ, а также вице-президента Эда Вудворда.

Protesters arriving at Old Trafford ahead of Man United’s attempted rescheduled game against Liverpool pic.twitter.com/h4MnCn4Qyt — Rob Harris (@RobHarris) May 13, 2021

Напомним, изначально встреча между командами должна была пройти 2 мая, но из-за протестов со стороны болельщиков Манчестер Юнайтед она была перенесена на 13 мая.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.