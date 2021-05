Сегодня, 13 мая, на стадионе Олд Траффорд должен пройти перенесенный поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед примет Ливерпуль.

Сотни болельщиков "красных дьяволов" во второй раз собрались у стадиона, чтобы протестовать против владельцев клуба — семьи Глейзеров

Manchester United fans are once again protesting outside Old Trafford ahead of the rescheduled game v Liverpool



Follow live 👇