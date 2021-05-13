Сотни болельщиков "красных дьяволов" вновь собрались у стадиона Олд Траффорд.
twitter.com
13 мая 2021, 21:16
Сегодня, 13 мая, на стадионе Олд Траффорд должен пройти перенесенный поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед примет Ливерпуль.
Сотни болельщиков "красных дьяволов" во второй раз собрались у стадиона, чтобы протестовать против владельцев клуба — семьи Глейзеров
По информации журналиста Роба Харриса, фанаты протестуют с плакатами об уходе владельцев МЮ, а также вице-президента Эда Вудворда.
Напомним, изначально встреча между командами должна была пройти 2 мая, но из-за протестов со стороны болельщиков Манчестер Юнайтед она была перенесена на 13 мая.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.