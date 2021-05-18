Англия

Английский специалист возглавлял "орлов" четыре года.

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о том, что главный тренер команды Рой Ходжсон покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

73-летний англичанин возглавлял "орлов" на протяжении четырех лет — с 2017 года. Его лучшим результатом стало 11-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона-2017/18.

После 36 туров Кристал Пэлас занимает 13-е место в АПЛ и в последних двух играх сезона "орлы" встретятся с Арсеналом и Ливерпулем.

Ранее сообщалось, что новым наставником "орлов" может стать Фрэнк Лампард.

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