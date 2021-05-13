Легендарный англичанин может вернуться в АПЛ.
Фрэнк Лампард, getty images
13 мая 2021, 10:37
Бывший главный тренер Челси Фрэнк Лампард может возглавить Кристал Пэлас.
По информации источника, клуб все еще не определился с будущим наставника Роя Ходжсона.
Сообщается, что в случае отставки 73-летнего специалиста, на его место, с высокой вероятностью, придет экс-тренер Челси.
Также отмечается, что Лампард не заинтересован в работе главным тренером молодежной сборной Англии.
По итогу 35-ти туров Кристал Пэлас с 41-м очком занимает 13-е место в Премьер-лиге.
Ранее полузащитник Челси Жоржиньо поделился мнением о периоде работы Фрэнка Лампарда в лондонском клубе.