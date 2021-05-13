Англия

Легендарный англичанин может вернуться в АПЛ.

Бывший главный тренер Челси Фрэнк Лампард может возглавить Кристал Пэлас.

По информации источника, клуб все еще не определился с будущим наставника Роя Ходжсона.

Сообщается, что в случае отставки 73-летнего специалиста, на его место, с высокой вероятностью, придет экс-тренер Челси.

Также отмечается, что Лампард не заинтересован в работе главным тренером молодежной сборной Англии.

По итогу 35-ти туров Кристал Пэлас с 41-м очком занимает 13-е место в Премьер-лиге.

Ранее полузащитник Челси Жоржиньо поделился мнением о периоде работы Фрэнка Лампарда в лондонском клубе.