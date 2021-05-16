Англия

Подошел к концу поединок английского чемпионата.

Кристал Пэлас принимал Астон Виллу в матче 36-го тура АПЛ.

Гости открыли счет уже на 17-й минуте благодаря голу Макгинна. Хозяева вскоре ответили: Кристиан Бентеке сравнял цифры на табло. Однако, не прошло и двух минут, как Эль-Гази вновь вывел Астон Виллу вперед.

Пэлас сумели во второй раз отыграться на 75-й минуте матча: Эль-Мухаммади переправил мяч в собственные ворота. А через 9 минут Митчелл и вовсе вывел свою команду вперед. 3:2.

Кристал Пэлас — Астон Вилла 3:2

Голы: Бентеке, 32, Эль-Мухаммади (автогол), 75, Митчелл, 84 — Макгинн, 17, Эль-Гази, 34

Кристал Пэлас: Батленд — Уорд, Куяте, Кэхилл, Митчелл — Эзе, Маккарти (Томкинс, 73), Шлюпп — Таусенд, Бентеке, Заа

Астон Вилла: Мартинес — Эль-Мухаммади, Конса, Хос, Таргетт — Макгинн, Луис, Траоре (Грилиш, 63), Рэмзи (Дэвис, 86), Эль-Гази (Уэсли, 89) — Уоткинс

Предупреждения: Уорд, Куяте, Заа — Макгинн, Хос