Англия

Норвежский хавбек высказался о своем будущем.

Атакующий полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за Арсенал, в летнее трансферное окно может перебраться в Северный Лондон на постоянной основе, о чем сообщалось ранее.

22-летний норвежец поделился эмоциями от пребывания в стане "канониров", высказавшись в возможном полноценном присоединении к Арсеналу в предстоящее межсезонье.

"Я счастлив здесь, в Арсенале. Посмотрим, что будет дальше после завершения сезона. У меня есть есть контракт с Реалом, поэтому нас нужно с ними поговорить. Важно понимать, чего они хотят", — приводит слова Эдегора журналист Фабрицио Романо со ссылкой на SkyDE.

В текущем сезоне Мартин Эдегор провел в футболке Арсенала 18 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами.