Англия

Наставник лондонского клуба высказался о норвежце.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о полузащитнике "канониров" Мартине Эдегоре.

"Не люблю читать между строк, разговариваю с ним каждый день. Я вижу его выражение лица, язык тела. Мартин выглядит действительно счастливым в команде.

Его контракт рассчитан до конца сезона. Наша задача — развивать его игровые качества и делать его счастливым настолько, насколько это возможно, чтобы это положительно сказалось на результатах команды", — цитирует специалиста Football London.

Ранее Микель Артета поделился мыслями об успехах Ливерпуля в текущем сезоне накануне встречи с мерсисайдским клубом.

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