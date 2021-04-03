Наставник лондонского клуба высказался о норвежце.
Мартин Эдегор (слева) и Микель Артета, getty images
03 апреля 2021, 12:27
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о полузащитнике "канониров" Мартине Эдегоре.
"Не люблю читать между строк, разговариваю с ним каждый день. Я вижу его выражение лица, язык тела. Мартин выглядит действительно счастливым в команде.
Его контракт рассчитан до конца сезона. Наша задача — развивать его игровые качества и делать его счастливым настолько, насколько это возможно, чтобы это положительно сказалось на результатах команды", — цитирует специалиста Football London.
Ранее Микель Артета поделился мыслями об успехах Ливерпуля в текущем сезоне накануне встречи с мерсисайдским клубом.
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