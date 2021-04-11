Англия

"Канониры" довольны игрой норвежца.

Полузащитник Реала, выступающий на правах аренды за Арсенал, Мартин Эдегор может остаться в лондонском клубе.

По информации в Twitter Николо Скиры, в конце текущего сезона "канониры" планируют провести переговоры с испанским клубом касательно полноценного выкупа хавбека.

Норвежец присоединился к Арсеналу в январе на правах полугодичной аренды. С тех пор он провел за команду 13 матчей, в которых забил два гола.

Также отмечается, что главный тренер английского клуба Микель Артета не планирует продолжать сотрудничество со своим соотечественником Дани Себальосом, который выступает за клуб на правах аренды из Реала уже второй год подряд.

Напомним, что Мартин Эдегор стал лучшим игроком Арсенала в марте.