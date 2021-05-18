Англия

"Канониры" не будут продлевать контракт с бразильским центрбеком.

Центральный защитник Давид Луис покинет лондонский Арсенал в конце текущего сезона на правах свободного агента.

Соглашение бразильского центрбека с "канонирами" истекает предстоящим летом, и стороны решили его не продлевать, что официально подтвердил главный тренер команды Микель Артета.

"Давид Луис — это игрок, который выиграл все в футболе. Он заслужил это благодаря тому, каким футболистом и личностью он является. Мне повезло поработать с ним в течение 18 месяцев. Я полностью доволен нашим сотрудничеством, ведь мы хорошо ладили и пережили несколько замечательных моментов".

"Мы очень любим и ценим Давида Луиса, поэтому я просто хочу сказать ему спасибо и пожелать удачи в следующей главе его карьеры. Зная Давида, уверен, что у него будет еще много новых достижений, и в будущем он так или иначе будет связан с футболом", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, Давид Луис пополнил ряды "канониров" летом 2019 года. В текущем сезоне на его счету 30 поединков за клуб во всех турнирах.

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