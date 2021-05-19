Англия

Футболист может задержаться в Лондоне.

Челси уже некоторое время ведет переговоры по продлению контракта с бразильским центрбеком клуба Тиаго Силвой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист и клуб уже очень близки к устной договоренности о продления соглашения.

Посли финального матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити стороны должны подписать все нужные документы.

Текущий контракт бразильца с "пенсионерами" истекает грядущим летом. Новое соглашение, вероятнее всего, будет рассчитано на один сезон.

В текущем сезоне на счету Силвы 22 поединка в АПЛ, в котором он отметился двумя взятиями ворот.

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