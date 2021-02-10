Франция

Экс-капитан парижского гранда остался недоволен расставанием с бывшим клубом.

Защитник Челси Тиаго Силва поделился подробностями ухода из ПСЖ.

"Они совсем ничего мне не предложили. В клубе даже не спросили, согласен ли я играть за них за 1 евро.

Я был расстроен этим фактом. Но хуже то, что даже во время пандемии у них было три месяца, чтобы запланировать прощание со мной, но ничего не произошло.

Я провел в клубе далеко не один сезон, я играл за ПСЖ 8 лет, был капитаном, выигравшим ряд трофеев. Я заслужил гораздо более уважительного отношения. Точно также в клубе поступили и с Кавани.

Несмотря на это, я действительно признателен за все, что было за эти 8 лет. Я был счастлив, ко мне всегда хорошо относились", – приводит слова Силва Football.London со ссылкой на FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что Тиаго Силва в ближайшее время продлит контракт с Челси.

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